تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 21 مارس 2025

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة 21 مارس 2025، انخفاضاً ملموساً آخر في درجات الحرارة، لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 5-7 درجات مئوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس بارداً إلى بارد جداً وغالباً غائم، وتسقط الأمطار بين حين وآخر في أغلب المناطق وخاصة خلال ساعات الصباح والظهيرة، مصحوبة بهبات نشطة من الرياح، وتتراجع حدة الأمطار لاحقاً، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس بارداً جداً مع فرصة لهطول أمطار خفيفة متفرقة، وتتراجع سرعة الرياح.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: تسقط الأمطار بين حين وآخر في أغلب المناطق وخاصة خلال ساعات الصباح والظهيرة.

- الأجواء نهاراً: غائمة أغلب الأوقات.

- الأجواء ليلًا: شديد البرودة.

- سرعة الرياح: نشطة بشكلٍ كبير وتتراوح سرعتها ما بين 60-80 كم/س في فترات معينة.

والله تعالى أعلى وأعلم.



المصدر / فلسطين أون لاين