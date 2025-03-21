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محدث بالفيديو والصور لليوم الرّابع تواليًا.. شهداء بغارات عنيَّفة ومجازر "وحشيَّة" يرتكبها الاحتلال جنوبي غزة وشمالها

21 مارس 2025 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
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واصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الرابع على التوالي خرقه الفاضح لاتّفاق وقف إطلاق النَّار، معلنًا استئناف حرب الإبادة الجماعية في غزة، ومرتكبًا المجازر الدامية بحق المواطنين، ومخلفًا مئات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من النّساء والأطفال.

وقالت وزارة الصحة إن 85 شهيدا و133 جريحًا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة جراء قصف الاحتلال منذ الصباح الباكر.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية،

أفادت مصادر محلية، بارتقاء 6 شهداء (بينهم 3 أطفال) وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال شقة سكنية في عمارة سكيك بجوار مسجد الجولاني، داخل حي التفاح شرق مدينة غزة.

 

في جنوب القطاع، ارتقى شهيدان ومصابون في قصف مدفعية الاحتلال على بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس.

واستهدف طيران الاحتلال بغارة جوية أرض زراعية في منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

فقد أكدت مصادر صحفية أنّ الاحتلال نسف ظهر اليوم مبنى مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط بلدة المغراقة وسط قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه المناطق الشرقية الشمالية من مخيم البريج.

كما أُصيب عدد من المواطنين، إثر غارة "إسرائيلية" استهدفت مجموعة من المواطنين في بلدة المغراقة.

وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيرانها تجاه جنوب مدينة غزة، بينما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها غرب بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وشنّ طيران الاحتلال غارة على منزل في شارع الصناعة بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، فيما أُصيب مواطنان جراء قصف مدفعي "إسرائيلي" على منطقة العطاطرة شمالي قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما تواصَل القصف المدفعي لمناطق الشابورة، النجمة، والعودة في وسط مدينة رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #خرق اتفاق وقف إطلاق النار

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