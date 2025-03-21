الاحتلال يُواصل خرق اتِّفاق وقف إطلاق النَّار ويرتكب مجازر دامية في غزَّة

واصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الرابع على التوالي خرقه الفاضح لاتّفاق وقف إطلاق النَّار، ومواصلة حرب الإبادة الجماعية في غزة، مرتكبًا المجازر الدامية بحق المواطنين، ومخلفًا مئات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من النّساء والأطفال.

وقالت وزارة الصحة إن 85 شهيدا و133 جريحًا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة جراء قصف الاحتلال منذ الصباح الباكر.

ومن جهته، أكد مدير المستشفى الإندونيسي مروان السلطان، أنّ شمالي غزة أمضى ليلة صعبة حيث تم استقبال 43 شهيدًا و82 جريحًا.

وأوضح السلطان، أنّ الاحتلال دمر أجهزة الأوكسجين وغيرها من المعدات الضرورية للاستشفاء.

وأضاف، نواجه صعوبة في الاستجابة لاحتياجات كم هائل من الجرحى والمصابين، مؤكدًا أنّ الوضع في غزة كارثي والمنطقة تتعرض لإبادة جماعية.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد قصفت مدفعية الاحتلال محيط بلدة المغراقة وسط قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه المناطق الشرقية الشمالية من مخيم البريج.

وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيرانها تجاه جنوب مدينة غزة، بينما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها غرب بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وشنّ طيران الاحتلال غارة على منزل في شارع الصناعة بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة

كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما تواصَل القصف المدفعي لمناطق الشابورة، النجمة، والعودة في وسط مدينة رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين