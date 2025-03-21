حماس: تصريحاتُ رئيس الشَّاباك تكشفُ تلاعُب نتنياهو بملف المُفاوضات وتعطليه المُتعمَّد للاتِّفاق

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن تصريحات رئيس “الشاباك” تكشف تلاعب المجرم نتنياهو المتعمد بملف المفاوضات، وسعيه لإفشال أي اتفاق، ثم تعطيله بعد التوصل إليه، لأهدافه السياسية الخاصة.

وأوضحت حماس في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أنّ هذه الاعترافات من داخل قيادة الاحتلال تؤكد أن نتنياهو كان ولا زال هو العائق الحقيقي أمام أي صفقة تبادل.

وأكدت أنّ محاولات نتنياهو إبعاد شخصيات أمنية مؤثرة عن المفاوضات، يعكس أزمته الداخلية وأزمة الثقة المتفاقمة بينه وبين منظومته الأمنية، وتكشف عدم جديته في التوصل إلى اتفاق حقيقي.

وأضافت، أنّ "تصريحات رئيس الشاباك كشفت أنّ نتنياهو سعى إلى هندسة مفاوضات شكلية تُستخدم للمماطلة وكسب الوقت، دون التوصل إلى نتائج ملموسة.

وطالبت المسؤولين الأمريكيين الكف عن تحميل حماس مسؤولية تعطيل الاتفاقات، وتوجيه الاتهام لنتنياهو، ومسؤوليته المباشرة عن استمرار معاناة الأسرى وعائلاتهم.

وحمّلت حماس المجرم نتنياهو وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن إطالة معاناة أسراهم وعائلاتهم، مؤكدةً أن الطريق الوحيد للإفراج عن الأسرى هو وقف العدوان والعودة للمفاوضات، وتنفيذ الاتفاق بعيداً عن المناورات السياسية الفاشلة.

وليل الخميس - الجمعة، أقالت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، مؤكدةً أنّ القرار جاء بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء إنهاء فترة ولاية رئيس(الشاباك).

وبعث رونين بار برسالة مكتوبة إلى حكومة الاحتلال خلال الجلسة، وجه فيها اتهامات إلى نتنياهو بأنه يعتزم إقالته من دون أسس قانونية، كاشفاً عن كواليس مماطلة نتنياهو في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وفي رسالته التي بعث بها إلى الوزراء، شرح رئيس الشاباك سبب عدم حضوره الاجتماع قائلاً إن "الردّ الجوهريّ على مثل هذه الادعاءات يتطلب عملية منظمة، تتضمّن تقديم الوثائق ذات الصلة، وليس عملية تبدو مُدبّرة ونتائجها محددة مسبقاً، هذه ادعاءات لا أساس لها، تُبنى على مصالح شخصّية، وتمنع كشف الحقيقة، سواء في ما يتعلق بالأحداث التي أدت إلى هجوم السابع من أكتوبر، أو بالحوادث الخطيرة التي يحقق فيها الشاباك حالياً".

المصدر / فلسطين أون لاين