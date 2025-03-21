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"مصرُّون على استلام الحرم كاملًا"

الأوقاف: الاحتلال يرفض للجمعة الثَّالثة تسليم أجزاء كبيرة من الحرم الإبراهيمي

21 مارس 2025 . الساعة 08:42 بتوقيت القدس
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الأوقاف: الاحتلال يرفض للجمعة الثَّالثة تسليم أجزاء كبيرة من الحرم الإبراهيمي

أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ محمد مصطفى نجم، أن الاحتلال رفض للجمعة الثالثة على التوالي تسليم أجزاء كبيرة من الحرم الإبراهيمي وفتح أبوابه أمام المصليين الفلسطينيين، موضحًا أنّ  الوزارة رفضت استلام الحرم الإبراهيمي منقوصا منه أحد أجزائه المهمة لما في هذا من اعتراف بهذا الانتقاص.

وقال نجم في تصريح صحفي، أمس الخميس، إن الوزارة أعلنت رفضها استلام الحرم الإبراهيمي منقوصًا منه أحد أجزائه المهمة،  منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وشدد  على مواصلة الإصرار على استلام الحرم كاملا، رافضًا أوامر الاحتلال المنتهكة لحقوق المسلمين في الصلاة في حرمهم بكافة ساحاته، ومصلياته، وأروقته.

وطالب المجتمع الدولي، بإيقاف اعتداءات الاحتلال التي أصبحت نهجًا دائمًا وهو ما سيؤدي في حال السكوت عنها إلى السيطرة على الحرم من قبل المستوطنين الذين يعملون على تحويله لكنيس تلمودي.

ودعا وزير الأوقاف، أبناء الشعب الفلسطيني، إلى ضرورة حماية الحرم الإبراهيمي من خلال الوجود فيه، وشد الرحال إليه يوم الجمعة لما في هذا من تأكيد لهوية الحرم وحمايته من خطط الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرم الإبراهيمي #طوفان الأقصى

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