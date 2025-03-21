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الثَّانية خلال 24 ساعة.. القوّات اليمنيَّة تقصف هدفًا للاحتلال في يافا المُحتلَّة

21 مارس 2025 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
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الثَّانية خلال 24 ساعة.. القوّات اليمنيَّة تقصف هدفًا للاحتلال في يافا المُحتلَّة

نفّذت القوَّات المُسلَّحة اليمنية، عمليةً عسكرية نوعية استهدفت فيها هدفًا عسكريًا للاحتلال "الإسرائيلي" جنوبي يافا المُحتلة.

وقالت القوات اليمنية في بيان صحفي، إن القوة الصاروخية نفّذت عملية ضد العدو "الإسرائيلي" جنوبي منطقةِ يافا المحتلة، بصاروخٍ باليستيٍّ فَرطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2"، مؤكدةً أنها حققتْ هدفَها بنجاحٍ.

وأوضحت أن هذه العملية تعد الثانية خلال 24 ساعة، مشيرةً إلى أنها تأتي نُصرةً وإسناداً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ورداً على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ المجرمِ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزةِ

وشددت على أن عملياتِ القواتِ المسلحةِ المساندةِ لغزةَ لن تتوقفَ مهما استمرَّ العدوانُ الأمريكيُّ، وأن هذه العملياتِ بالإضافةِ إلى حظرِ الملاحةِ الإسرائيليةِ سوف تستمرُ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القوات المسلحة اليمنية

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