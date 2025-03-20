التَّعليم بغزَّة تقرَّر موعد عقد امتحان الدَّورة الأولى لطلبة التَّوجيهيِّ

متابعة/ فلسطين أون لاين

قررت وزارة التربية والتعليم العالي، عقد الدورة الأولى لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2024، لطلبة قطاع غزة، يوم الأحد 13 أبريل المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحافي يوم الخميس، إنها قررت عقد دورة استثنائية لامتحان الثانوية العام لعام 2024، لطلبة قطاع غزة الذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحان داخل القطاع العام الماضي.

وأوضحت أن الامتحان سيعقد على برمجية معدة من الوزارة وكذلك على موضحة wise school ، ضمن برنامج يعلن لاحقاً.

وبينت أن الطالب يستطيع التقدم لجميع المباحث أو بعضها على ألا يقل عدد المباحث التي ستقدم بها في هذه الذو عن اربعة مباحث، ويمكنه استكمال التقدم لبقية المباحث في الدورة الثانية التي سيتم عقدها لاحقًا.

وذكرت أن التسجيل للتقدم لهذه الدورة يستمر حتى تاريخ 25 مارس الجاري، وفقًا للآلية المعلن عنها مسبقًا.

وأشارت إلى أن الطالب الذي لم يتمكن من التسجيل في هذه الدورة التقدم في الدورة الثانية التي يتم عقدها لاحقًا.

ولفتت إلى أنه سيتم عقد دورة ثانية لهذه الفئة من الطلبة، بحيث يمكن للطالب التقدم في بعض المباحث للاستكمال أو التحسين، أو التقدم لجميع المباحث.

وأفادت بأن الطلبة الذين يرغبون بالتقدم للامتحان مع طلبة عام 2025، يتقدمون للامتحان كطلبة نظاميين.