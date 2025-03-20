حماس تدعو الدُّول العربيَّة والإسلاميَّة بالتَّحرُّك العاجل لوقف الإبادة بغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الدول العربية والإسلامية بالتحرك العاجل أمام المحافل الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، واتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان والإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، مساء اليوم الخميس، "إن الاحتلال المجرم يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد نحو 600 من أبناء شعبنا منذ الثلاثاء الماضي، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأكدت أن استمرار المجازر بغزة، يُلقي بمسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة على جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لوقف الإبادة التي تُرتكب على أمام ناظر العالم أجمع.

وجددت حركة حماس، دعوتها للأمتي العربية والإسلامية، والشعوب الحرة حول العالم بالتحرك في كافة الميادين والساحات، للضغط على الاحتلال المجرم وداعميه وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية، وإسناد شعبنا الفلسطيني بكل الوسائل، حتى وقف العدوان، وتحقيق طلعاته المشروعة بالحرية وتقرير المصير.