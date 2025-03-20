صفارات الإنذار تدوي في (تل أبيب) بعد إطلاق صاروخ من اليمن

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، رصد صاروخ أطلق من اليمن نحو وسط (إسرائيل)، حيث دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن "صاروخا باليستيا تم إطلاقه من اليمن باتجاه إسرائيل والجيش يحقق في التفاصيل"، وبحسب الجيش، تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة بعد إطلاق الصاروخ.

ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، فقد تم اعتراض الصاروخ قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي، فيما أفادت مصادر بوقف الرحلات الجوية في مطار بن غوريون في تل أبيب على خلفية إطلاق الصاروخ اليمني.

كما سُمع دوي انفجارات في مستوطنات الخليل بالضفة الغربية المحتلة بعد تفعيل صفارات الإنذار فيها.

وذكرت وسائل اعلام عبرية، أن"القناة 14" أجلت موظفيها و"القناة 12" أخلت استديوهاتها بسبب دوي صفارات الإنذار.

وفي السياق، تجددت الغارات الأميركية على اليمن مساء الخميس، لتستهدف مواقع في مدينة الحديدة الساحلية غربي البلاد.

وأورد الإعلام اليمني، أن "العدو الأميركي شن 4 غارات على منطقة الكتيب بمديرية الميناء في الحديدة"، فيما لم يدل بتفاصيل إضافية حول ماهية ونتيجة الغارات.

و"تضامنا مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل، أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيرة.

كما شن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف مدينة تل أبيب، قبل أن توقفها مع دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ.