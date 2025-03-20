الإعلاميَّ الحكوميِّ: ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 591 شهيدًا خلال 72 ساعة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة شهداء العدوان "الإسرائيلي" خلال الـ72 ساعة الماضية إلى 591 شهيدًا، إضافة إلى 1042 مصابًا ممن وصلوا إلى المستشفيات

وأوضح المكتب الحكومي، في بيان صحافي، أنه ومنذ فجر الثلاثاء 18 مارس 2025م، وحتى الآن، ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عشرات المجازر في مختلف مناطق قطاع غزة، عبر قصف جوي عنيف استهدف منازل المدنيين بشكل مباشر وبدون سابق إنذار، مما أدى إلى استشهاد 591 فلسطينيًا وإصابة 1042 آخرين ممن تمكنوا من الوصول إلى المستشفيات، فيما لا يزال عدد غير معروف من الضحايا تحت الأنقاض، في ظل عجز فرق الإنقاذ عن انتشالهم نتيجة انعدام الوقود وشلل معدات الدفاع المدني.

وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين تجاوزت 70% من إجمالي الضحايا الذين ارتقوا خلال هذه الفترة، وهو ما يؤكد أن الاحتلال يواصل استهدافه المباشر للمدنيين في إطار جريمة إبادة جماعية ممنهجة.

وأضاف، أن هذا العدوان الوحشي يعكس نية الاحتلال المبيّتة لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، في ظل دعم أمريكي وصمت دولي مشين.

وأدان المكتب الحكومي، بأشد العبارات استمرار الاحتلال في ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل، وندعو دول العالم والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الجرائم والتحرك الفوري لمنع استمرارها، كما ندعو الشعوب الحرة إلى الخروج في احتجاجات واسعة رفضًا لهذا العدوان الوحشي.

وحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار القتل الجماعي والتطهير العرقي بحق شعبنا، ونؤكد أن هذا العدوان لن يُرهبنا أو يكسر صمودنا.

وطالب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية بالتحرك العاجل لوقف هذه المجازر الوحشية والضغط على الاحتلال المجرم لفتح المعابر فورًا، وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية لإنقاذ ما تبقى من الحياة في قطاع غزة.

وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع واستهدف المدنيين وقت السحور، ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، الدكتور خليل الدقران، لقناة الغد، إن أكثر من 70% من الشهداء هم من النساء والأطفال، مضيفًا أن طواقم الدفاع المدني أصبحت عاجزة عن انتشال جثامين الشهداء بعدما دمّر الاحتلال أغلب معدّاتها.

وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بـ"فتح سيل لا ينتهي لأسوأ المحن اللاإنسانية" على سكان غزة، بعدما جددت إسرائيل ضرباتها الجوية والعمليات البرية في القطاع.

وقال فيليب لازاريني، عبر منصة "إكس": "مرّ ما يقرب من ثلاثة أسابيع وما زالت السلطات الإسرائيلية تمنع دخول المساعدات الإنسانية أو الإمدادات التجارية الأساسية". وأضاف: "أمام أعيننا، وفي كل يوم، يمر سكان غزة مرة تلو الأخرى بأسوأ كوابيسهم".