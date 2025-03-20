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اليونيسف: (إسرائيل) اغتالت أكبر عدد من أطفال غزَّة بيوم واحد خلال عام

20 مارس 2025 . الساعة 17:37 بتوقيت القدس
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اليونيسف : (إسرائيل) اغتالت أكبر عدد من أطفال غزَّة بيوم واحد خلال عام
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" كاثرين راسل، بأن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلّفت أكبر عدد من القتلى بين الأطفال في يوم واحد خلال عام. وأوضحت راسل في بيان أنّ المعلومات والمشاهد الواردة من غزة تُظهر مدى فظاعة الوضع.

وأضافت "تشير التقارير إلى مقتل مئات الأشخاص، بينهم أكثر من 130 طفلاً، ويمثل هذا أكبر عدد من وفيات الأطفال في يوم واحد خلال العام الماضي".

وأشارت إلى أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة استهدفت ملاجئ مؤقتة حيث كان الأطفال والأسر ينامون، مضيفة "هذا تذكير قاتل آخر بأن لا مكان آمناً في غزة".

وذكرت راسل أن الهجمات ومنع دخول المساعدات الإنسانية، أديا إلى زيادة المخاطر على الأطفال، وأن 16 يوماً مرت منذ دخول آخر شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضافت "اليوم، دُفع مليون طفل في غزة، ممن عانوا آلام الحرب التي استمرت لأكثر من 15 شهراً، إلى عالمٍ يسوده الخوف والموت".

وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع واستهدف المدنيين وقت السحور، ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأفادت وزارة الصحة بغزة باستشهاد أكثر من 550  فلسطينيا وإصابة 562 آخرين، بينهم حالات خطرة جدا، في حين لا يزال العمل جاريا على انتشال ضحايا من تحت الركام.

وأعلن الإعلام الحكومي بغزة أن نحو ثلثي الضحايا من النساء والأطفال، بينما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وثق مقتل 150 طفلا في الغارات الإسرائيلية بين إجمالي الضحايا.

وأفاد المكتب بأن من بين إجمالي الشهداء جرى توثيق وجود "174 من فئة الأطفال، و89 من فئة النساء، و32 من فئة المسنين، و109 من فئة الرجال".

وأوضح أن نسبة الضحايا "الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات من فئات الأطفال والنساء والمسنين بلغ 73% من المحصلة الإجمالية". وأشار إلى أن تلك المعطيات تؤكد "نية الاحتلال المبيتة لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بحق فلسطينيي غزة".

 

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#غزة #حرب الإبادة

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