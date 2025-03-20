كتائب القسَّام تعرَّض مشاهد من قصفها لـ "تلَّ أبيب" برشقة صاروخيَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد من قصفها مدينة تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

قصفت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، تل أبيب، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب قطاع غزة نحو منطقة تل أبيب الكبرى.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب، "قصفنا عمق الاحتلال مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخية من نوع "مقادمة" "M90" ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنّ حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار بن غوريون بتل أبيب، تعطلت خلال تفعيل صفارات الإنذار. وأشارت إلى سقوط شظايا صواريخ في منطقة ريشون لتسيو دون وقوع إصابات.

وتُعتبر هذه أول عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة منذ أشهر.