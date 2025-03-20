الإعلام العبريّ: لا تصدقوا التقارير التي تقول حماس ردعت وضعفت

متابعة/ فلسطين أون لاين

تشير تقديرات إسرائيلية إلى أنه على الرغم من الضربات الشديدة التي وجهها جيش الاحتلال لـ"حماس" ومنظومتها الصاروخية وتدمير معظمها، إلا أنه لا زال لديها عدد كبير من الصواريخ التي قد تحاول استخدامها.

قصفت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، تل أبيب، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب قطاع غزة نحو منطقة تل أبيب الكبرى.

وعلق محلل موقع حدشوت بزمان العبري، بالقول إن أي أحد يقول على القنوات الإخبارية أن حماس تم حلها فهو يعيش في فيلم.

وأضاف الموقع العبري، أنه وفي الأشهر الأخيرة، استأنفت حماس إنتاج الصواريخ، والأسوأ من ذلك، باستخدام متفجرات معدلة من قنابل سلاح الجو، وأشار إلى، أن حماس تظهر قدراتها على الإطلاق ولا تزيد من مستوى الهجمات حتى الآن.

وأكد الموقع العبري، أن حماس مستعدة لعملية الجيش الإسرائيلي في غزة وتستعد وفقًا لذلك، موجهًا رسالة إلى المجتمع العبري بالقول: "لا تصدقوا التقارير التي تقول أن حماس ردعت وضعفت".

فيما نشر موقع أخبار إسرائيل العبري، تعليقًا على الرشقة الصاروخية من غزة، "بعد مرور عام وخمسة أشهر على أكبر مذبحة في تاريخ إسرائيل، لا تزال حماس تملك القدرة على إطلاق الصواريخ على وسط البلاد".

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب، إنها "قصفت تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنّ حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار بن غوريون بتل أبيب، تعطلت خلال تفعيل صفارات الإنذار. وأشارت إلى سقوط شظايا صواريخ في منطقة ريشون لتسيو دون وقوع إصابات.

وتُعتبر هذه أول عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة منذ أشهر.