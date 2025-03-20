مصر وقطر تؤكِّدان التَّمسُّك باستئناف اتِّفاق التَّهدئة في غزَّة بمراحله الثَّلاث

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت قطر ومصر، الوسيطان الرئيسيان في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، اليوم الخميس، على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله الثلاث، وذلك بعد استئناف الاحتلال حملة القصف والعمليات البرية في القطاع.

وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية إن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لمناقشة آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف البيان "أكد الجانبان خلال الاتصال ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله الثلاث".

في المقابل، صرّح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير عبد العاطي تبادل الرؤى مع نظيره القطري حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله الثلاث.

وأضاف البيان أنه "تم أيضا بحث سبل تنسيق المواقف للترويج للخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل المشترك لحشد الدعم لها، فضلًا عن التنسيق بين الجانبين في إطار الإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة".

وبحسب البيان، توافق الوزيران على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين البلدين لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة، والعمل المشترك على تدشين تسوية سياسية تضمن استقرار الإقليم بشكل مستدام عبر إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للنزاع الإقليمي.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تواصل المحادثات مع الوسطاء بهدف إجبار الاحتلال على وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، اليوم الخميس، إن المحادثات مستمرة مع الوسطاء بشأن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، والعمل على إلزام الاحتلال بالاتفاق وإجباره على التراجع عن مخططاته.

وأضاف في بيان "نتمسك باتفاق وقف إطلاق النار، ونعمل مع الوسطاء على تجنيب شعبنا الحرب بشكل دائم، وضمان انسحاب الاحتلال من قطاع غزة".

وأشار إلى أن "حصار غزة وتجويعها وحرب الإبادة المستمرة تستدعي تحركًا عاجلًا من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإنقاذ شعبنا من الإبادة، ومنع تجويعه، ورفع الحصار عنه".

وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع واستهدف المدنيين وقت السحور، ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأفادت وزارة الصحة بغزة باستشهاد أكثر من 550 فلسطينيا وإصابة 562 آخرين، بينهم حالات خطرة جدا، في حين لا يزال العمل جاريا على انتشال ضحايا من تحت الركام.

وأعلن الإعلام الحكومي بغزة أن نحو ثلثي الضحايا من النساء والأطفال، بينما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وثق مقتل 150 طفلا في الغارات الإسرائيلية بين إجمالي الضحايا.