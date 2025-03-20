في اليوم الثَّالث للعدوان... ارتفاع حصيلة ضحايا غزَّة إلى 49617 شهيدًا

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، استشهاد 506 فلسطينيين وإصابة 909 آخرين في القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ فجر الثلاثاء.

وأضافت الوزارة، في بيان صحافي حول حصيلة ضحايا العدوان، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 85 شهيدًا و133 مصابًا، منذ ساعات فجر اليوم.

وأشارت الصحة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 49617 شهيدا و112950 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت ركام منازل قصفها جيش الاحتلال في شمال وجنوب القطاع.

وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع واستهدف المدنيين وقت السحور، ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأفادت وزارة الصحة بغزة باستشهاد أكثر من 440 فلسطينيا وإصابة 562 آخرين، بينهم حالات خطرة جدا، في حين لا يزال العمل جاريا على انتشال ضحايا من تحت الركام.

وأعلن الإعلام الحكومي بغزة أن نحو ثلثي الضحايا من النساء والأطفال، بينما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وثق مقتل 150 طفلا في الغارات الإسرائيلية بين إجمالي الضحايا.