كتائبُ القسَّام تقصفُ عمق "تل أبيب" برشقةٍ صاروخيَّة من غزَّة

قصفتْ كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ظهر اليوم الخميس، عمق "تل أبيب" برشقة صاروخية من قطاع غزَّة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، إنّها قصفت عمق الاحتلال مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخية من نوع "مقادمة" "M90" ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أنّ صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة من "تل أبيب" الكبرى بفعل إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أنه تم رصد إطلاق نحو 3 صواريخ من قطاع غزة تجاه "تل أبيب".

يأتي هذا ردًّا على مجازر الاحتلال المتواصلة عقب استئنافه حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ فجر يوم الثلاثاء.

المصدر / فلسطين أون لاين