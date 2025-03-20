نادي الأسير: القيود تسبَّبت في خروج الدَّم من أيدي المُعتقلين في سجني نفحة وريمون

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة سجن (جانوت) المعروف سابقا بسجني (نفحة، وريمون)، نفذت مؤخرا عمليات قمع من وحدات (اليماز)، على أحد الأقسام، واعتدت على الأسرى، وقيدتهم بطريقة محكمة وبشدة، بهدف تعذيبهم، ما أدى إلى خروج الدم من أيديهم.

وأضاف "نادي الأسير"، في بيان، اليوم الخميس، أن إدارة سجون الاحتلال أقدمت على إطلاق قنابل الصوت داخل القسم، ليشكل هذا الاقتحام واحدا من بين مئات الاقتحامات التي تعرض لها الأسرى، وتصاعدت منذ بدء حرب الإبادة.

وأشار إلى أن عمليات القمع في مختلف السجون، تُنفَّذ بوتيرة متصاعدة، لإحكام السيطرة على المعتقلين وتعذيبهم، فمن خلال مجموعة من الزيارات التي تمت مؤخرا، فإن هناك ارتفاعا في وتيرة استخدام قنابل الصوت، وكذلك الرصاص المطاطي كما جرى في سجن (النقب)، هذا فضلا عن استخدام الكلاب البوليسية.

وأوضح، أن قضية الأصفاد (القيود)، تشكل إحدى أبرز الأدوات التي استخدمتها منظومة السّون في التنكيل بالمعتقلين وتعذيبهم، كما العديد من الأدوات التي استخدمتها بهدف تعذيبهم.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة، برزت هذه القضية بشكل أساسي في شهادات المعتقلين، وتمركزت على الكيفية التي استخدمت فيها قوات الاحتلال القيود للتنكيل بهم أثناء الاعتقال، وشمل ذلك فئات المعتقلين كافة، من بينهم الأطفال والنساء، والذين تعرضوا للاحتجاز لساعات، والمرضى والجرحى، والذين يعانون إعاقات حركية، حيث استمرت عمليات تقييد بعض المعتقلين وفقًا لشهاداتهم لأيام قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق أو السجون.

المصدر / وكالات