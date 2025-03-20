فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مدير المستشفى الإندونيسي: نواجه صعوبةً كبيرة في الاستجابة للأعداد الهائلة من الجرحى

استئناف الحرب على غزة.. عائلات الأسرى تخشى الأسوأ

"الكابينت" يجتمع الليلة لبحث إقالة رئيس (الشاباك)

جمعية أصدقاء بلا حدود تطلق رابطاً لتسجيل الأسر للحصول على مساعدات عاجلة

"اضطرابات غير مسبوقة".. تراجع حاد في إقبال جنود الاحتياط "الإسرائيليين" على مواصلة الخدمة العسكريَّة

الاحتلال يستأنف حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة لليوم الثَّالث على التَّوالي

المحرَّر المبعد "أبو خليل": غزة جزء من وطني وأهلها ضحوا لأجل حرية الأسرى

حماس: مُتمسِّكون باتِّفاق وقف إطلاق النَّار والمحادثات مُستمرة مع الوسطاء بشأن وقف العدوان عن شعبنا

"تركَّزت في بيت لحم والخليل".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

آلاء العرابيد.. ناجية وحيدة غابت عن نظرة الوداع الأخيرة لبناتها وزوجها

مدير المستشفى الإندونيسي: نواجه صعوبةً كبيرة في الاستجابة للأعداد الهائلة من الجرحى

20 مارس 2025 . الساعة 12:19 بتوقيت القدس
...
مدير المستشفى الإندونيسي: نواجه صعوبة كبيرة في الاستجابة للأعداد الهائلة من الجرحى

قال مدير المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة مروان السلطان، اليوم الخميس، إن المستشفى يواجه صعوبة كبيرة في الاستجابة لعدد هائل من الجرحى والمصابين.

وأوضح السلطان في تصريحات صحفية، أنّ شمال غزة أمضى ليلة صعبة حيث استقبلنا 43 شهيدًا و82 جريحًا.

وأكد أن الوضع في غزة كارثي والمنطقة تتعرّض لإبادة جماعية، مشيرًا إلى أنّ  المستشفى يعاني نقصًا حادّا في الوقود والمستلزمات والأدوية والأوكسجين".

وأشار إلى أن الاحتلال دمّر أجهزة الأوكسجين وغيرها من المعدات الضرورية للعلاج خلال الحرب على القطاع.

وفجر الثلاثاء، استأنف الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، واستهدف المدنيين وقت السحور.

ووفقًا لآخر الإحصائيات الطبية، فقد تم نقل 710 شهداء وأكثر من 900 جريح إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويضاف هذا العدوان الجديد إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القطاع، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويُعمّق الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة تحت وطأة الحصار والعدوان المستمران.

 

تويتر تويتر
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #استئناف الإبادة الجماعية على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة