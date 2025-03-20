مدير المستشفى الإندونيسي: نواجه صعوبةً كبيرة في الاستجابة للأعداد الهائلة من الجرحى

قال مدير المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة مروان السلطان، اليوم الخميس، إن المستشفى يواجه صعوبة كبيرة في الاستجابة لعدد هائل من الجرحى والمصابين.

وأوضح السلطان في تصريحات صحفية، أنّ شمال غزة أمضى ليلة صعبة حيث استقبلنا 43 شهيدًا و82 جريحًا.

وأكد أن الوضع في غزة كارثي والمنطقة تتعرّض لإبادة جماعية، مشيرًا إلى أنّ المستشفى يعاني نقصًا حادّا في الوقود والمستلزمات والأدوية والأوكسجين".

وأشار إلى أن الاحتلال دمّر أجهزة الأوكسجين وغيرها من المعدات الضرورية للعلاج خلال الحرب على القطاع.

وفجر الثلاثاء، استأنف الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، واستهدف المدنيين وقت السحور.

ووفقًا لآخر الإحصائيات الطبية، فقد تم نقل 710 شهداء وأكثر من 900 جريح إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويضاف هذا العدوان الجديد إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القطاع، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويُعمّق الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة تحت وطأة الحصار والعدوان المستمران.



