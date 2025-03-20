استئناف الحرب على غزة.. عائلات الأسرى تخشى الأسوأ

ترجمة فلسطين أون لاين

تواجه عائلات أسرى الاحتلال لدى المُقاومة الفلسطينية في غزة حالة من الرعب والخوف مع استئناف (إسرائيل) حربها في غزة، حيث يُعرب أقاربهم عن قلقهم العميق من أن التصعيد العسكري يعرض حياتهم للخطر، خاصةً مع استمرار تدهور الوضع الأمني في القطاع.

وقالت شارون كونيو، إحدى هؤلاء العائلات التي ما زال زوجها ديفيد محتجزًا، إن "عالمها انهار مع استئناف القصف الجوي الإسرائيلي على غزة، إذ خشيت أن يكون زوجها قد قضى تحت الأنقاض أو قُتل.

وقد أُسر ديفيد مع عائلته من منزلهم في كيبوتس نير عوز، بينما أُطلق سراح شارون وابنتيهما التوأم خلال فترة هدنة في وقت لاحق من نفس العام. ورغم مرور عام ونصف على الحادث، لا تزال العائلة تأمل في عودة ديفيد.

وبينما تؤكد حكومة نتنياهو أن المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود وأن استخدام القوة هو السبيل الوحيد لتحرير الأسرى، يُصر العديد من العائلات على أن التفاوض يجب أن يكون له الأولوية، مؤكدين أن الصراع المستمر يعرض حياة أحبائهم للخطر.

ومن جهة أخرى، عائلات أخرى، مثل عائلة ريبيكا بوهبوت، التي لا يزال زوجها إلكانا بين الأسرى، تجد نفسها في حالة من الغموض المستمر، بعد أن علمت أخيرًا أن زوجها لا يزال على قيد الحياة.

تواجه بوهبوت تحديًا قاسيًا في تفسير عدم عودة زوجها إلكانا مقارنة بعودة آخرين. وتقول: "المعركة التي يجب على (إسرائيل) خوضها هي معركة استعادة الأسرى. مجرد التفكير في حرب أخرى، بعد 16 شهرًا، لم يتغير فيها شيء؛ إلى متى سأنتظر؟"

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين