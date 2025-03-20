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جمعية أصدقاء بلا حدود تطلق رابطاً لتسجيل الأسر للحصول على مساعدات عاجلة

20 مارس 2025 . الساعة 11:27 بتوقيت القدس
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جمعية أصدقاء بلا حدود تطلق رابطاً لتسجيل الأسر للحصول على مساعدات عاجلة

تدعو جمعية أصدقاء بلا حدود للتنمية المجتمعية الأسر الفلسطينية المحتاجة، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا، إلى التسجيل للاستفادة من المساعدات النقدية والمادية التي تقدمها الجمعية. 

تهدف هذه المساعدات إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر ومساعدتها في مواجهة التحديات اليومية.

شروط التسجيل والمعلومات المطلوبة:

- يتم جمع البيانات الشخصية لضمان التوزيع العادل والشفاف للمساعدات.

- تُحفظ جميع المعلومات بسرية تامة ولا يتم مشاركتها إلا مع فريق مختص.

 - سيتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة.

كيفية التسجيل:

 - يُرجى تعبئة الاستبيان عبر الرابط التالي: [اضغط هنا]

للاستفسارات والتواصل:

 - رقم الهاتف: 0593563330

 - واتساب: +972593563330

 - البريد الإلكتروني: [email protected]

- أو من خلال لقاء أحد موظفينا

ملاحظات هامة:

 - التسجيل لا يضمن الحصول على المساعدة.

- تم تحديد أنواع المساعدات المطلوبة لتسهيل عملية فرز المساعدات وتوزيعها بشكل عادل.

- تحديد دقيق لأفراد الاسرة لتحديد الحالات الأكثر احتياجا.

 - تحديد دقيق للمحافظة والعنوان الحالي لتسهيل الوصول للمستحقين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #جمعية أصدقاء بلا حدود

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