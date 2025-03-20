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حماس: مُتمسِّكون باتِّفاق وقف إطلاق النَّار والمحادثات مُستمرة مع الوسطاء بشأن وقف العدوان عن شعبنا

20 مارس 2025 . الساعة 10:07 بتوقيت القدس
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حماس: مُتمسِّكون باتِّفاق وقف إطلاق النَّار والمحادثات مُستمرة مع الوسطاء بشأن وقف العدوان عن شعبنا

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنَّ المحادثات مستمرة مع الوسطاء بشأن وقف العدوان على قطاع غزة، والعمل على إلزام الاحتلال بالاتفاق وإجباره بالتراجع عن مخططه.

وقال القانوع في تصريح صحفي، اليوم الخميس، "متمسكون باتفاق وقف إطلاق النار ونعمل مع الوسطاء على تجنيب شعبنا الحرب بشكل دائم وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة".

وأوضح، أنّ حصار غزة وتجويعها وحرب الإبادة فيها يتطلب تحركاً عاجلاً من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإنقاذ شعبنا من الابادة ومنع تجويعه رفع الحصار عنه.

وفي تصريحات سابقة، قال القانوع، إن غزة تتعرض لإبادة جماعية وحصار وتجويع دون حرمة لشهر رمضان الفضيل أو مراعاة للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، مشيرًا إلى أن الاحتلال الصهيوني وبغطاء أمريكي وصمت دولي يدمر الحياة في غزة ويتنصل من الاتفاق الموقع.

وجدّد تأكيده على الترحيب بكل مقترح يستند للدخول لمفاوضات المرحلة الثانية ووقف دائم للحرب مرحب به ومحل نقاش.

وقال القانوع، إن الحركة حريصة على وقف نزيف الدم ومنفتحون على أي جهود تضفي لوقف دائم للحرب والانسحاب من غزة، مشددًا على أن استدامة حالة الحرب لا تخدم إلا نتنياهو ومستقبله السياسي وتهدد حياة الأسرى في غزة.

ومساء أمس الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ عملية برية وصفها بالمحدودة في وسط قطاع غزة.

وفجر الثلاثاء، استأنف الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، واستهدف المدنيين وقت السحور.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويضاف هذا العدوان الجديد إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القطاع، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويُعمّق الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة تحت وطأة الحصار والعدوان المستمران.

المصدر / فلسطين أون لاين
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