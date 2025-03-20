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"تركَّزت في بيت لحم والخليل".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

20 مارس 2025 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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"تركَّزت في بيت لحم والخليل".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، 14 مواطناً، واحتجزت العشرات في قرية حوسان ومخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم.

وقالت مصادر محلية، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت ايال رزق عرفة (٢٧ عاما)، وآدم ايمن مزهر (١٩ عاما)، من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

واعتقلت قوات الاحتلال في حوسان كلا من: محمود رامي شوشة، وعبد بدر شوشة، زوكي تيسير زعول، ومحمد رؤوف أبو يابس، ومحمد داوود شوشة، وقطز احمد سباتين، ومحمد غالب حمامرة، ويوسف إسماعيل زعول، وعبد الرحمن محمد سباتين، واحمد تيسير زعول، وأحمد رائد زعول، وحارث علي شوشة، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قرية حوسان وداهمت منازل المواطنين واحتجزت أكثر من 20 مواطنا، وأخضعهم لتحقيق قاس وسط البرد.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة سلفيت، واعتقلت منزل المواطن محمد حسين نمر الحريم بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وفي الخليل، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت بآلياتها العسكرية مدينة الخليل، واعتقلت كلا من: سميح قفيشة، واسلام دعيس، وفتحي دكيدك.

كما داهمت قوات الاحتلال ضاحية سنجر ببلدة دورا جنوب غرب الخليل واعتقلت الشاب حاتم ناجي عمرو، كما اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت الشاب محمد دعدرة، وذلك عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

 كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.

وفي محافظة رام الله والبيرة، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين، خلال عملية اقتحام بلدات وقرى: بلعين، ودير قديس، وخربثا، وكفر نعمة، ودير بزيع، شمال غرب رام الله، وعين سينيا ومخيم الجلزون شمال رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

المصدر / وكالات
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