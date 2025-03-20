لليوم الثَّالث.. عشرات الشُّهداء بسلسلة مجازر "وحشيَّة" يرتكبها الاحتلال في غزَّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الثَّالث على التوالي خرقه لاتّفاق وقف إطلاق النَّار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، مُرتكبًا مجازر دامية وعمليات قصف وتدمير في كافة أنحاء قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى في غضون الـ 72 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بوصل مستشفيات قطاع غزة 85 شهيدًا، 133 إصابة نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الإحتلال منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة.

وفي تفاصيل القصف "الإسرائيلي" المُتواصل خلال الساعات الماضية، استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون جرّاء قصف الاحتلال مربعا سكنيا بالكامل في بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وعرف من أسماء الشهداء الذين ارتقوا جراء القصف الإسرائيلي الأخير على بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس: محمد ناصر البريم، ومحمد جمال النجار، ومحمد مصبح، وعبد الرحمن مصبح.

ونفذ طيران الاحتلال غارة، استهدفت منطقة وادي صابر في عبسان الكبيرة شرق المدينة، إضافة لمنزلين في منطقتي"السناطي"، ومنطقة "ارميضة" شرق خانيونس.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، المصلى الجديد بجانب مسجد الإندونيسي بمنطقة معن شرق خانيونس

كما ارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً بمنطقة السناطي شرق بلدة عبسان شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال مخيم الشابورة، بينما استهدفت طائرات الاحتلال مسجد الشهداء في المخيم وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفجر اليوم، قصف الاحتلال أكثر من 10 منازل ومخزنًا للمساعدات ومسجدًا في مناطق بشمال وجنوب قطاع غزة.

وارتقى 26 شهيدًا جراء غارات الاحتلال فجر اليوم على أكثر من 10 منازل في خان يونس، فيما تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف من آليات الاحتلال في منطقة الفراحين شرق عبسان الكبيرة بخانيونس.

وارتفع عدد شهداء "مجزرة أبو دقة" إلى 12 شهيدًا جراء قصف الاحتلال منزل العائلة في منطقة الفخاري جنوب شرق خانيونس.

وارتكب الاحتلال مجزرةً دامية في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح عقب استهدافه منزلًا لعائلة "جبر"، ما أدى لارتقاء 10 شهداء على الأقل.

وأطلقت آليات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم نيرانها باتجاه منطقة المغراقة شمالي مخيم النصيرات، فيما قصفت مدفعية الاحتلال منطقتي الزهراء والمغراقة شمال النصيرات.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ أكثر من 15 شهيدًا ارتقوا جراء قصف للاحتلال استهدف منزلاً لعائلة أبو حليمة في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الداعور في بيت لاهيا، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 7 شهداء ولا تزال عمليات بحث مستمرة عن شهداء آخرين أسفل ركام منزل عائلة أبو نصر في منطقة السلاطين ببيت لاهيا.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد 24 مواطنًا وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال بيت عزاء في منطقة السلاطين ببيت لاهيا، قبل ساعة الإفطار، أمس الأربعاء.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها المناطق الشرقية لمدينة غزة، في حين ألقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف المناطق الشرقية لشمال غزة.

وأعلنت مصادر طبية، ارتقاء 95 شهيدًا في سلسلة غارات ومجازر "وحشية" ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، اليوم الخميس، إنه تم نقل 710 شهداء وأكثر من 900 جريح إلى المستشفيات خلال 48 ساعة الماضية، موضحًا أن 70% من المصابين نساء وأطفال معظمهم بحالة خطرة.

وأشار إلى أنّ هناك جرحى استشهدوا لتعذر الاستجابة العاجلة بسبب غياب المعدات الطبية، لافتًا إلى أن 15% فقط من المرضى والجرحى سمح لهم بالخروج للعلاج خارج القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين