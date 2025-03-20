الاحتلال يستأنف حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة لليوم الثَّالث على التَّوالي

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الثَّالث على التوالي خرقه لاتّفاق وقف إطلاق النَّار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، مُرتكبًا مجازر دامية وعمليات قصف وتدمير في كافة أنحاء قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى في غضون الـ 72 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، فجر اليوم الخميس، إنه تم نقل 710 شهداء وأكثر من 900 جريح إلى المستشفيات خلال 48 ساعة الماضية، موضحًا أن 70% من المصابين نساء وأطفال معظمهم بحالة خطرة.

وأشار إلى أنّ هناك جرحى استشهدوا لتعذر الاستجابة العاجلة بسبب غياب المعدات الطبية، لافتًا إلى أن 15% فقط من المرضى والجرحى سمح لهم بالخروج للعلاج خارج القطاع.

وفي تفاصيل القصف "الإسرائيلي" المُتواصل خلال الساعات الماضية، فقد قصف الاحتلال 10 منازل ومخزنًا للمساعدات ومسجدًا في مناطق بشمال وجنوب قطاع غزة، فيما أطلقت طائرة مروحية نيرانها شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وارتقى 26 شهيدًا جراء غارات الاحتلال فجر اليوم على أكثر من 10 منازل في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف من آليات الاحتلال في منطقة الفراحين شرق عبسان الكبيرة بخانيونس.

وارتفع عدد شهداء "مجزرة أبو دقة" إلى 12 شهيدًا جراء قصف الاحتلال منزل العائلة في منطقة الفخاري جنوب شرق خانيونس.

وارتكب الاحتلال مجزرةً دامية في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح عقب استهدافه منزلًا لعائلة "جبر"، ما أدى لارتقاء 10 شهداء على الأقل.

وأطلقت آليات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم نيرانها باتجاه منطقة المغراقة شمالي مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ أكثر من 15 شهيدًا ارتقوا جراء قصف للاحتلال استهدف منزلاً لعائلة أبو حليمة في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الداعور في بيت لاهيا، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 7 شهداء ولا تزال عمليات بحث مستمرة عن شهداء آخرين أسفل ركام منزل عائلة أبو نصر في منطقة السلاطين ببيت لاهيا.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد 24 مواطنًا وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال بيت عزاء في منطقة السلاطين ببيت لاهيا، قبل ساعة الإفطار، أمس الأربعاء.

المصدر / فلسطين أون لاين