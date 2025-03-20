حماس: إعلان الاحتلال عزمه هدم مبانٍ في جنين استمرارٌ لحرب الإبادة الإرهابيَّة

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن إعلان الاحتلال عن عزمه هدم أكثر من 95 بناية سكنية في مخيم جنين خلال 24 ساعة، هو جريمة جديدة تُضاف إلى سجل إجرامه ووحشيته بحق شعبنا وأرضنا، واستمرارٌ لحرب الإبادة الإرهابية التي تنتهجها حكومة الاحتلال المتطرفة.

وأوضحت حماس في تصريح صحفي، إن "إخطارات الهدم في مخيم جنين تأتي في سياق عدوان الاحتلال المتواصل منذ 58 يومًا، والذي دمّر خلاله أكثر من 512 منزلًا ومنشأة، بين تدمير كلي وجزئي، مما أدى إلى نزوح أكثر من 21 ألف مواطن من أهالي المخيم".

وأكدت، أن ما يشهده مخيم جنين من إرهاب متصاعد يتم في ظل صمت دولي، وفي ظل التغاضي عن حرب الإبادة التي يشنها العدو ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

ودعت أحرار شعبنا ومقاوميه إلى مزيد من الصمود والثبات في وجه مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية قضيتنا

كما دعت حماس إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه في كافة نقاط التماس، تأكيدًا على حق شعبنا في الدفاع عن أرضه ومقدساته.

المصدر / فلسطين أون لاين