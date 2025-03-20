القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تقصف مطار "بن غوريون" قُرب يافا المُحتلَّة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، فجر اليوم الخميس، أنها نفَّذت عملية نوعيّة استهدفت فيها مطار "بن غوريون" الإسرائيلي قرب مدينة يافا المحتلة، نُصرةً وإسناداً للشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على مجازرِ الاحتلال بحقِّ أهالي قطاع غزة.

وقالت القوات اليمنية، في بيان لها، إن "القوة الصاروخية اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطارَ "بن غوريون" بصاروخٍ باليستيّ فَرطِ صوتيّ نوع "فلسطين 2". مؤكدًا: "وحققتْ هذه العمليةُ هدفَها بنجاحٍ".

وأشارت إلى أنها تُواصل لليوم الـ 5 على التوالي "التصدي الفاعل والمسؤول" للعدوان الأمريكي على اليمن؛ "والذي استهدفَ خلالَ الساعاتِ الماضيةِ المنشآتِ والأعيانَ المدنيةَ في العاصمةِ صنعاءَ وعدد من المحافظاتِ الأخرى".

وأوضحت، أنّها صعّدت من عملياتِ استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر؛ منها حاملة الطائرات الأمريكية (يو أس أس هاري ترومان)، والقطع الحربية التابعة لها.

وأكدت القوات اليمنية أنّ العدوّ الأمريكيّ سيفشل في منع اليمن من استهداف العدوّ الإسرائيليّ رداً على مجازرهِ بحقّ المدنيين في غزة.

وأضافت، أنّ "تكثيف الطلعات الجوية وشنّ المزيد من الغارات لن يُثني اليمن واليمنيين عن تأدية واجبهم الدينيّ والأخلاقيّ تجاه الشعب الفلسطينيّ المظلوم".

وشدد على أن القوات المسلحة في اليمن مُستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية، وفي إسناد غزة، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزة.

وفجر اليوم الخميس، دوّت صفّارات الإنذار في "تل أبيب" ومناطق متفرقة وسط وشمال فلسطين المحتلة؛ نتيجة إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

وعلّقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بالقول، إنّ "الحوثيين عادوا لإيقاظ ملايين الإسرائيليين".

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 13 شخصا (لم يُفصل طبيعة الإصابة)، أثناء التوجه للملاجئ عقب تفعيل صافرات الإنذار.

المصدر / فلسطين أون لاين