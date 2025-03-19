عدوان أميركي يستهدف صنعاء ومحافظات صعدة والبيضاء والجوف

متابعة/ فلسطين أون لاين

شنت الطائرات الأميركية، مساء اليوم الأربعاء، عدوانًا جديدًا استهدف العاصمة صنعاء، ومحافظات صعدة والبيضاء والجوف.

وقالت مصادر يمنية، إنّ الطائرات الأميركية استهدفت محيط وزارة الاتصالات وهيئة البريد، شمالي العاصمة اليمنية صنعاء. وأضاف أنّ غارة أميركية استهدفت مديرية الحزم، وهي المركز الإداري لمحافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.

واستهدف العدوان أيضاً مديرية السوادية في محافظة البيضاء وسط اليمن. كذلك، استهدفت الطائرات الأميركية محيط مدينة صعدة، شمالي اليمن، وفق مراسلنا.

من ناحيتها، أشارت وكالة "سبأ" اليمنية إلى أنّ العدوان الأميركي، الذي ضرب مديرية الثورة، شمالي العاصمة صنعاء، استهدف صالة مناسبات قيد الإنشاء ضمن حي سكني، الأمر الذي أدّى إلى إصابة 7 نساء وطفلين، في حصيلة غير نهائية للعدوان الأميركي.

وأمس الثلاثاء، استهدفت الطائرات الأميركية محافظتي حجة وصعدة، في الشمال والشمال الغربي للبلاد.

وكثّفت واشنطن ضرباتها ضد اليمن، في أعقاب تأكيد قائد أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، أنّ القوات المسلحة اليمنية ستستأنف التصعيد، في أعلى مستوياته، ضد الاحتلال الإسرائيلي، متوجهاً إلى الفلسطينيين بقوله: أنتم لستم وحدكم.

ويأتي العدوان الأميركي المتجدد على اليمن انتقاماً من موقف صنعاء الداعم لغزة والمساند لها، بعد أن أعلنت القوات المسلحة اليمنية، قبل أيام، استئناف حظر السفن الإسرائيلية كافةً، في منطقة العمليات المحدَّدة في البحرين الأحمر والعربي، وفي باب المندب وخليج عدن، والذي سرعان ما شمل السفن الأميركية، رداً على العدوان الأميركي على اليمن.

وقبل أيام، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بدء عملية عسكرية ضد اليمن، وشنّ الطيران الأميركي سلسلة غارات أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى.

المصدر / وكالات