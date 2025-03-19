أبو زهريّ: العمليَّة البرِّيَّة للاحتلال تدمِّر اتِّفاق وقف إطلاق النَّار بغطاء أميركيّ

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري، أنَّ العملية البرية للاحتلال وتقدم الآليات العسكرية نحو محور "نتسريم" وقطع شمال قطاع غزة، تدمر اتفاق وقف إطلاق النار بغطاء أميركي

وقال أبو زهري، في تصريح صحافي، على الوسطاء تحمل مسؤولياتهم، مؤكدًا أن المقاومة جاهزة للرد على الخطوة الإسرائيلية.

وحول مستجدات المفاوضات، أوضح أبو زهري، أنه لا جديد في الاتصالات مع الوسطاء لأن الاحتلال لا يريد الدخول في المفاوضات.

وشدد "أبو زهري"، على أن المقاومة الفلسطينية في غزة لن تسلم الاحتلال أسراه ما لم يلتزم بوقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة بشكل كامل وفك الحصار عن القطاع.

وأغلق جيش الاحتلال شارع "صلاح الدين" في منطقة محور "نيتساريم"، جنوب مدينة غزة، ومنع تحرك الغزيين باتجاه الشمال، فيما بقيت الحركة جنوبًا مفتوحة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "خلال الساعات الأخيرة، بدأت قوات الجيش تنفيذ عمليات برية مركزة في وسط وجنوب قطاع غزة، بهدف توسيع نطاق الأمن وإنشاء فصل جزئي بين شمال القطاع وجنوبه"

وأضاف أنه "في إطار هذه العمليات، سيطرت القوات وأعادت توسيع سيطرتها حتى وسط محور نيتساريم"، وتابع أنه بالتزامن مع ذلك "تقرر تمركز قوات لواء غولاني في المنطقة الجنوبية، لتكون في حالة جاهزية للعمل داخل القطاع".