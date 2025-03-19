وزير الخارجيَّة المصريِّ يدعو لخطوتين حاسمتين بشأن قطاع غزَّة

وكالات/ فلسطين أون لاين

نشر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مقالا في صحيفة The Hill الأمريكية حول الخطة العربية لإعادة إعمار غزة "في إطار حشد الدعم للخطة دوليا" بحسب بيان للخارجية المصرية الأربعاء.

وفي مقاله استعرض الوزير المصري الظروف الإنسانية الصعبة التي عانى منها الفلسطينيون في غزة على مدار 16 شهرا، مشيرا إلى أنه لابد من اتخاذ خطوتين حاسمتين للتعامل مع هذه الأزمة، هما تقديم خطة إنسانية شاملة تُخفف معاناة الفلسطينيين من خلال برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تقديم خارطة طريق سياسية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي، تتوج بدولة فلسطينية مستقلة.

وقدم عبد العاطي عرضا لهاتين الخطوتين، مشيرا إلى وضع خطة متعددة المراحل في إطار زمني محدد لإعادة إعمار غزة، تتضمن ثلاث مراحل رئيسية تمتد من عام 2025 إلى عام 2030، مشيرا إلى أن الخطة حظيت بموافقة كاملة من 22 دولة عربية.

وتناول الوزير في مقاله تفاصيل مراحل الخطة الثلاث، والتي سيتيح اكتمالها توفير البنية التحتية الأساسية والمرافق الضرورية، وبحيث تصبح غزة جاهزة للاستثمارات العالمية في قطاعات مختلفة.

وأوضح أن الخطة وُضعت لضمان بقاء الفلسطينيين في وطنهم، مشددا على أن التحدي الهائل المتمثل في إعادة الإعمار في غزة يتطلب جهدا دوليا جماعيا بمشاركة عدد كبير من الشركات المشاركة في جميع مراحل إعادة الإعمار.

وأضاف: "لهذا السبب تستضيف مصر مؤتمرا دوليا حول إعادة إعمار غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية، حيث سيسعى لجمع التمويل من الدول المانحة والمؤسسات المالية لتنفيذ الخطة التي ستتطلب ما يقارب 53 مليار دولار".

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فلسطينية جديدة لإدارة غزة يديرها تكنوقراط فلسطينيون غير تابعين لأي من الفصائل، وستكون مهامها الرئيسية حكم غزة وإدارة المساعدات الإنسانية والعمل لفترة انتقالية.

وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" إسرائيل، بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين من غزة، دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من القطاع بشكل كامل، وهو ما ترفضه "حماس".

وأكد عبد العاطي ضرورة "تمكين السلطة الفلسطينية من العودة لقطاع غزة، للاضطلاع بمسئولياتها من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شئون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية"، وفق البيان.

كما أشار إلى بدء مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرهم في غزة.

وتبنت القمة العربية خطة أعدتها مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، تستمر 5 سنوات بتكلفة 53 مليار دولار، لكن إسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا رفضهما الخطة والتمسك بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية وأوروبية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وتتضمن الخطة العربية تشكيل لجنة "إدارة غزة"، لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

المصدر / وكالات