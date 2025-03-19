الأمم المتَّحدة: نشعر بصدمة نتيجة استهداف فريق تابع لنا في غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعرب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة عن صدمته العميقة إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لموقع تابع للأمم المتحدة في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أحد موظفي المنظمة وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

وقال المسؤول الأممي، في تصريح صحافي، "نشعر بصدمة نتيجة استهداف فريق تابع لنا في غزة"، مشيرًا إلى أن إن الموقع الذي تعرض للقصف كان معروفًا بشكل جيد من قبل الجيش الإسرائيلي،

وأكد المسؤول الأممي، على أن استهداف المواقع الأممية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، موضحًا أن موقع الاستهداف كان يقع في منطقة معزولة داخل القطاع، ولا توجد مبررات للهجوم عليه.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن الأمم المتحدة تبذل جهودًا حثيثة لإجلاء المدنيين المصابين من زملائها، داعيًا إلى ضرورة حماية المواقع الأممية وضمان سلامة العاملين الإنسانيين في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، مقتل أحد أفراد الطواقم الأممية العاملة في القطاع نتيجة قصف الاحتلال لمقرهم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، إصابة 5 أشخاص من الطواقم الأممية ووصفت إصاباتها بـالبالغة، مشيرة إلى أن المصابين والقتيل وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بالمحافظة الوسطى.

وأفادت مصادر محلية، أن الطاقم الأمم يتشكل من عاملين أجانب، والقتيل أوكراني الجنسية، مشيرا إلى أن الاحتلال استهدف الطاقم الأممي بينما كان في طريقه لمعاينة أحد المقارات التي أرادوا المكوث بها، حيث استهدفتهم طائرات الاحتلال.