الإعلاميَّ الحكوميِّ بغزَّة: الاحتلال ارتكب جريمةً مروِّعةً باستهداف الطَّواقم الأمميَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم لأربعاء، ارتكاب الاحتلال "جريمة مروعة" باستهداف الطواقم الأممية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين الأجانب وإصابة خمسة آخرين بجروح بليغة.

وقال المكتب الحكومي، في بيانٍ صحافي، اليوم الأربعاء، "في جريمة جديدة تُضاف إلى سجله الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، استهدف جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، مقراً للطواقم الأممية العاملة في قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل أحد العاملين الأجانب وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، في اعتداء سافر يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان".

واستنكر المكتب هذا الاستهداف الممنهج، الذي يعكس إصرار الاحتلال على تقويض العمل الإنساني وعرقلة الجهود الإغاثية في القطاع المحاصر.

وأكد أن هذه الجريمة تأتي في إطار سياسة متعمدة تستهدف المؤسسات الأممية والإنسانية، لمنعها من أداء واجبها في إغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الذين يواجهون أوضاعاً كارثية نتيجة العدوان المستمر.

وحمّل المكتب الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استهداف الطواقم الإنسانية، مشدداً على أن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تحمي العاملين في المجال الإغاثي والإنساني.

وأعرب عن أسفه إزاء الصمت الدولي تجاه الجرائم المستمرة بحق الطواقم الإنسانية، معتبراً أن هذا التجاهل يشكل تشجيعاً للاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح وحاسم إزاء هذه الجريمة، والتحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال ووقف عدوانه المستمر على المدنيين والعاملين الإنسانيين في قطاع غزة.

وأكد أن هذه الجريمة تضع العالم أمام اختبار حقيقي بشأن مدى جديته في حماية القانون الدولي ومنع جرائم الحرب، داعياً إلى تحقيق دولي عاجل، وحاثاً كافة المؤسسات الحقوقية على التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتصاعدة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، مقتل أحد أفراد الطواقم الأممية العاملة في القطاع نتيجة قصف الاحتلال لمقرهم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، إصابة 5 أشخاص من الطواقم الأممية ووصفت إصاباتها بـالبالغة، مشيرة إلى أن المصابين والقتيل وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بالمحافظة الوسطى.

وأفادت مصادر محلية، أن الطاقم الأمم يتشكل من عاملين أجانب، والقتيل أوكراني الجنسية، مشيرا إلى أن الاحتلال استهدف الطاقم الأممي بينما كان في طريقه لمعاينة أحد المقارات التي أرادوا المكوث بها، حيث استهدفتهم طائرات الاحتلال.