مفاوض أميركيّ: حماس لن تدمِّر وسيظلُّ نفوذها كبيرًا في غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت صحيفة فورين بوليسي عن المفاوض السابق بالخارجية الأمريكية آرون ديفيد ميلر، قوله إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن تُدمَّر وسيظل نفوذها كبيرا في غزة

في تعليقه على استئناف حكومة الاحتلال القتال بغزة، قال ميلر إن غارات إسرائيل على قطاع غزة لم تفاجئنا، مشيرًا إلى أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمحن السياسية التي يواجهها نتنياهو.

وأضاف المفاوض الأمريكي السابق، أن احتمالات تنفيذ المرحلة الثانية عبر التفاوض كانت دائما ضئيلة جدا.

وتابع، أن حماس لم تكن لتفرج عن كل الرهائن ما لم تحصل على ضمانات قوية ولا الأمم المتحدة ولا واشنطن كانتا لتقدما لحماس تلك الضمانات.

وخلص بالقول، إن حماس لن تدمر وسيظل نفوذه الحركة ملموسا وكبيرا في قطاع غزة.

وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع واستهدف المدنيين وقت السحور، ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأفادت وزارة الصحة بغزة باستشهاد أكثر من 440 فلسطينيا وإصابة 562 آخرين، بينهم حالات خطرة جدا، في حين لا يزال العمل جاريا على انتشال ضحايا من تحت الركام.

وأعلن الإعلام الحكومي بغزة أن نحو ثلثي الضحايا من النساء والأطفال، بينما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وثق مقتل 150 طفلا في الغارات الإسرائيلية بين إجمالي الضحايا.