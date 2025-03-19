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خاص معروف لـ "فلسطين": 73% من إجماليِّ الشُّهداء هم من المسنِّين والنِّساء والأطفال

19 مارس 2025 . الساعة 15:15 بتوقيت القدس
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معروف لـ "فلسطين": 73 % من إجماليِّ الشُّهداء هم من المسنِّين والنِّساء والأطفال
غزة/ جمال محمد:

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عشرات المجازر على مستوى قطاع غزة منذ فجر أمس، مؤكداً أن 73% من إجمالي الشهداء هم من المسنين والنساء والأطفال.

وأوضح معروف لصحيفة "فلسطين" أن أكثر من 400 شهيد وصلوا إلى مستشفيات القطاع، خلال الاستهداف الجوي المكثف لمنازل الآمنين في قطاع غزة.

وبيَّن أن الاحتلال قتل 174 طفلاً، و89 سيدة، و32 مُسناً، في حين استشهد 109 رجال خلال القصف الجوي المكثف على القطاع.

وأشار إلى أن هذا التصعيد يأتي استكمالًا لجرائم الإعدام الميداني التي ارتكبها الاحتلال بدم بارد خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد معروف، أن هذا الوضع يستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية شريكة في هذه الجرائم من خلال تقديم الغطاء السياسي والدعم العسكري والمالي للاحتلال.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والعمل على وقف المجازر بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل في قطاع غزة.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، عدوانه على قطاع غزة، عبر تكثيف غاراته الجوية على منازل المواطنين ومراكز الإيواء وخيام النازحين في مختلف أنحاء قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر 400 مواطن.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #حرب الإبادة

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