الذهب يسجل قفزة تاريخية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية

سجلت أسعار الذهب، الأربعاء، قفزة تاريخية، مدعومة بالإقبال المتزايد على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تأثيرات الرسوم الجمركية، فيما يترقب المستثمرون قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بالسياسة النقدية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 3035.12 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ مستوى قياسياً غير مسبوق عند 3038.90 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. في المقابل، صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.1% لتصل إلى 3042.20 دولاراً للأوقية.

وسيلة للتحوط

وأشار تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في KCM Trade، إلى أن المستثمرين يتجهون إلى الذهب كوسيلة للتحوط من حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة، خاصة مع استمرار الجدل حول الرسوم الجمركية وتأثيراتها المحتملة.

في هذا السياق، زادت مخاوف الأسواق المالية بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع احتمالات الركود، وسط القلق من أن تؤدي السياسات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى ارتفاع معدلات التضخم. وقد تسببت هذه الرسوم، والتي تشمل فرض 25% على واردات الصلب والألمنيوم، إلى تصاعد التوترات التجارية، حيث يُنتظر أن تدخل حزمة جديدة من الرسوم المتبادلة حيز التنفيذ في الثاني من أبريل المقبل.

وعلى المستوى الجيوسياسي، تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط أكثر من 400 ضحية يوم الثلاثاء، منهية بذلك حالة هدوء استمرت قرابة الشهرين بعد بدء اتفاق وقف إطلاق النار. وجاء ذلك وسط تهديدات إسرائيلية بأن هذا التصعيد هو "بداية لعملية واسعة".

أكثر من 15%

وباعتباره ملاذًا آمناً في أوقات الأزمات، فقد ارتفعت قيمة الذهب بأكثر من 15% منذ بداية العام الجاري، مدفوعة بتزايد المخاطر السياسية والاقتصادية العالمية.

أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية الأمريكية، فمن المتوقع أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية (بين 4.25% و4.50%) خلال اجتماعه الممتد ليومين، والذي سيُختتم في وقت لاحق اليوم. وتترقب الأسواق عن كثب تصريحات رئيس البنك المركزي جيروم باول، التي قد تقدم مؤشرات حول التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية الأمريكية.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة تراجعًا بنسبة 0.2% إلى 33.97 دولاراً للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.4% ليصل إلى 992.85 دولاراً، كما تراجع البلاديوم بنسبة 0.1% مسجلاً 966.24 دولاراً للأوقية.

المصدر / وكالات