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مقتل موظف بالأمم المتِّحدة وإصابة 5 بقصف الاحتلال مقرّهم في المحافظة الوسطى

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بالصور مقتل موظف بالأمم المتِّحدة وإصابة 5 بقصف الاحتلال مقرّهم في المحافظة الوسطى

19 مارس 2025 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
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مقتل موظف بالأمم المتحدة وإصابة 5 بقصف الاحتلال مقرّهم في المحافظة الوسطى

أعلنت وزارة الصحة بغزَّة، مقتل أحد موظفي الأمم المتحدة وإصابة آخرين، جرّاء استهداف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لمقر تابع للهيئة الأممية في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في تصريح لها، اليوم الأربعاء، إن شخصًا قُتل وأصيب 5 بجراح بليغة، من الطواقم الأجنبية العاملة في المؤسسات الأممية باستهداف الاحتلال لها.

وذكرت مصادر صحفية، أنّ طيران الاحتلال المسير استهدف مقرًا للأمم المتحدة في محافظة دير البلح، بـ "لُغم"؛ قبل أن ينفجر، ما أدى لمقتل أحد الموظفين وإصابة 5 آخرين.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الثاني على التوالي، خرقه الفاضح لاتِّفاق وقف إطلاق النّار، وشنّ غارات جوية متواصلة على كافة مناطق قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنّساء.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويضاف هذا العدوان الجديد إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القطاع، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويُعمّق الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة تحت وطأة الحصار والعدوان المستمران.
 

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #خرق اتفاق وقف إطلاق النار

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