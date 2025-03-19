الدّفاع المدني يعلنُ استشهاد أحد عناصره في غارةٍ صهيونية على غزَّة

أعلن الدفاع المدني بغزّة، اليوم الأربعاء، استشهاد أحد عناصره في مدينة غزة فجر اليوم الأربعاء.

وقال الدفاع المدني، إن أحمد محمد الحطاب، استشهد إثر استهداف طائرات الاحتلال منزله في منطقة الصبرة بمدينة غزة.

وباستشهاد أحمد الحطاب، يرتفع عدد شهداء "الدفاع المدني" منذ الحرب الإسرائيلية الحالية إلى 103 شهداء، وفق البيان.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الثاني على التوالي، خرقه الفاضح لاتِّفاق وقف إطلاق النّار، وشنّ غارات جوية متواصلة على كافة مناطق قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنّساء.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويضاف هذا العدوان الجديد إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القطاع، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويُعمّق الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة تحت وطأة الحصار والعدوان المستمران.

المصدر / فلسطين أون لاين