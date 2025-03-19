"أوتشا": 170 طفلًا استشهدوا فجر الثلاثاء في قطاع غزة

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي وقع فجر الثلاثاء أدى إلى استشهاد أكثر من 170 طفلًا ضمن حصيلة إجمالية تجاوزت 400 شهيد.

وفقًا للبيان الذي نشره المكتب، الأربعاء، فقد سقط العديد من الضحايا في الغارات، بما في ذلك أكثر من 80 امرأة، في وقت لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبة في الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة بسبب نقص المعدات والوقود.

وأشار المكتب إلى أن 4 مستشفيات ميدانية فقط تعمل بكامل طاقتها، بينما تعمل 22 مستشفى جزئيًا، و13 مستشفى توقفت بشكل كامل بسبب الدمار ونقص الكوادر الطبية. وأوضح مدير مستشفى "الشفاء"، محمد أبو سلمية، أن الوضع في القطاع "كارثي" مع وجود عدد كبير من الضحايا.

نقص الغذاء

وفي سياق آخر، حذر "أوتشا" من أن أكثر من مليون شخص في غزة قد يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء إذا لم يتم استئناف عمليات إيصال المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن المخزون الغذائي في القطاع ينفد بسرعة، وأن شركاء الأمم المتحدة اضطروا إلى تقليص حجم المساعدات الغذائية، بما في ذلك تعليق توزيع الدقيق والمواد الغذائية الطازجة، فضلاً عن تقليل الوجبات الساخنة في المطابخ العامة.

كما شدد المكتب على أن استمرار الوضع الراهن قد يضطر العديد من المطابخ العامة إلى الإغلاق في غضون أسبوعين إذا استمر نقص الموارد والمساعدات.

المصدر / فلسطين أون لاين