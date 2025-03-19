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الأونروا تستأنف توزيع الطحين على هذه فئة في المحافظة الوسطى.. تعرف إليها

19 مارس 2025 . الساعة 11:58 بتوقيت القدس
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الأونروا تستأنف توزيع الطحين على هذه فئة في المحافظة الوسطى.. تعرف إليها

أُعلنت الجهات المسؤولة في الأونروا عن استئناف توزيع الدورة الرابعة من مادة الطحين للأسر المكونة من 7 أفراد، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025. 

وسيتم التوزيع حصريًا عبر مراكز التوزيع المعتمدة في كل من:

 - مركز توزيع النصيرات.

 - مركز توزيع دير البلح (هاي كلاس - شارع أبو عريف).

الفئات المستفيدة:

 - تستهدف هذه الدورة الأسر التي تتكون من 7 أفراد، والتي تبدأ أسماء عائلاتها بالأحرف من (أ) إلى (ذ).

توضيحات هامة

- سكان النصيرات والبريج والمغراقة: يتوجهون إلى مركز توزيع النصيرات.

 - سكان دير البلح والمغازي والزوايدة: يتوجهون إلى صالة هاي كلاس شارع أبو عريف دير البلح.

شروط الاستلام:

 - يجب حضور رب الأسرة أو أحد أفرادها المستفيدين لاستلام الحصة المخصصة.

 - إبراز الهويات الأصلية لجميع أفراد الأسرة عند الاستلام.

 - في حال حضور أحد الأبناء أو الزوجة، يجب إحضار هويتين (هوية المستلم + هوية رب الأسرة).
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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