الأونروا تستأنف توزيع الطحين على هذه فئة في المحافظة الوسطى.. تعرف إليها

أُعلنت الجهات المسؤولة في الأونروا عن استئناف توزيع الدورة الرابعة من مادة الطحين للأسر المكونة من 7 أفراد، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025.

وسيتم التوزيع حصريًا عبر مراكز التوزيع المعتمدة في كل من:

- مركز توزيع النصيرات.

- مركز توزيع دير البلح (هاي كلاس - شارع أبو عريف).

الفئات المستفيدة:

- تستهدف هذه الدورة الأسر التي تتكون من 7 أفراد، والتي تبدأ أسماء عائلاتها بالأحرف من (أ) إلى (ذ).

توضيحات هامة

- سكان النصيرات والبريج والمغراقة: يتوجهون إلى مركز توزيع النصيرات.

- سكان دير البلح والمغازي والزوايدة: يتوجهون إلى صالة هاي كلاس شارع أبو عريف دير البلح.

شروط الاستلام:

- يجب حضور رب الأسرة أو أحد أفرادها المستفيدين لاستلام الحصة المخصصة.

- إبراز الهويات الأصلية لجميع أفراد الأسرة عند الاستلام.

- في حال حضور أحد الأبناء أو الزوجة، يجب إحضار هويتين (هوية المستلم + هوية رب الأسرة).



المصدر / فلسطين أون لاين