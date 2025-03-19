أول تصريح للطالب الفلسطيني محمود خليل بجامعة كولومبيا بعد اعتقاله

وصف محمود خليل، طالب الدراسات العليا الفلسطيني في جامعة كولومبيا الأميركية، نفسه بـ"السجين السياسي"، في أول تصريح له بعد اعتقاله على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

وفي رسالة نشرت الثلاثاء، قال خليل: "أنا محمود خليل، وأنا سجين سياسي". وأضاف أن اعتقاله كان نتيجة لممارسته حقه في الدفاع عن فلسطين وإنهاء "الإبادة الجماعية" في غزة، مشيرًا إلى الغارات الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين.

مقابل ذلك، دعا محامو خليل إلى إطلاق سراحه الفوري، خاصة أنه أصبح مقيمًا دائمًا في الولايات المتحدة العام الماضي. ولفتوا إلى أن زوجته حامل في شهرها الثامن.

ووفقًا لوكالة رويترز، فإن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تسعى لترحيل خليل الذي يُعتبر مقيماً دائماً في الولايات المتحدة، بينما نددت منظمات حقوق الإنسان باعتقاله، معتبرة إياه انتهاكًا لحقوق التعبير وخرقًا للإجراءات القانونية.

قانونية الاعتقال

في الوقت نفسه، أعرب أكثر من 100 عضو ديمقراطي في مجلس النواب عن شكوكهم حيال قانونية الاعتقال، وأرسلوا رسالة رسمية إلى إدارة ترامب احتجاجًا على ذلك.

من جانبهم، يقول محامو وزارة العدل الأميركية إن خليل، البالغ من العمر 30 عامًا، يواجه خطر الترحيل بسبب قرارات وزير الخارجية ماركو روبيو الذي أشار إلى أن وجوده في البلاد قد يضر بالسياسة الخارجية الأميركية.

وتُعتبر قضية خليل بمثابة اختبار قانوني للمحاكم الأميركية حول التوازن بين حق التعبير الذي يكفله التعديل الأول للدستور وبين مخاوف الحكومة الأميركية من تأثير بعض الاحتجاجات على السياسة الخارجية.

وشهدت عدة مدن أميركية احتجاجات على اعتقال خليل، بما في ذلك نيويورك، حيث تجمع المئات في ساحة تايمز سكوير مطالبين بالإفراج عنه. ويأتي اعتقاله بعد تصريحات من ترامب تعهد فيها بترحيل النشطاء المؤيدين لفلسطين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.

حقوق الفلسطينيين

في المقابل، رد المدافعون عن حقوق الفلسطينيين، بمن فيهم بعض الجماعات اليهودية، على ادعاءات ترامب بأن المتظاهرين معادون للسامية، مؤكدين أن معارضتهم للهجوم الإسرائيلي لا تعني دعمهم لحركة حماس.

وأعرب خليل في رسالته عن قناعته بأن اعتقاله يعكس "عنصرية ضد الفلسطينيين"، في وقت يظل فيه الغموض يحيط بتفسير الحكومة الأميركية لكيفية تأثير اعتقاله على السياسة الخارجية.

المصدر / وكالات