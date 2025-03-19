الهمص: كلُّ من يُصاب إصابة خطيرة مصيره الموت لانعدام الإمكانيات في مستشفيات غزَّة

قال مدير المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص ، إن كل من يصاب إصابة خطيرة في العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة مصيره الموت لانعدام الإمكانيات.

وأشار الهمص في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن أكثر من 460 شهيداً ارتقوا جرّاء الغارات الإسرائيلية، على القطاع مُنذ فجر الثلاثاء.

وأوضح، أن محطات تكرير المياه توقفت نهائيا، وهذا يشكل خطرا خصوصا على مرضى الكلى، لافتًا إلى أنّ حياة نحو 25 ألف مريض في القطاع مهددة ،بسبب شح الغذاء والمياه.

وشدد على أن ما يجري هو انتقام الاحتلال من شعبنا لوقف الخدمات الطبية نهائيا.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الثاني على التوالي، خرقه الفاضح لاتِّفاق وقف إطلاق النّار، وشنّ غارات جوية متواصلة على كافة مناطق قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنّساء.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويضاف هذا العدوان الجديد إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القطاع، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويُعمّق الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة تحت وطأة الحصار والعدوان المستمران.

المصدر / فلسطين أون لاين