عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها يدخل يومه الـ 58 تواليًا

واصل الاحتلال "الاسرائيلي" عدوانه الواسع على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ58 على التوالي، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.

وصباح اليوم، سمع إطلاق للرصاص الحي بشكل كثيف من داخل مخيم جنين، إضافة لأصوات انفجارات، من قبل قوات الاحتلال.

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافات الى مخيم جنين في حين تتواصل عمليات التجريف توسيع الشوارع وشق طرق جديدة في المخيم.

وخلال الـ58 يوما اعتقل الاحتلال قرابة 227 مواطنا من محافظة جنين فيما أجرى عشرات عمليات التحقيق الميداني.

وبحسب بلدية جنين فإن الاحتلال جرف 100% من شوارع مخيم جنين وقرابة 80% من شوارع مدينة جنين، فيما تم تهجير سكان 3200 منزل من المخيم.

وأحرق جنود الاحتلال ليلة أمس منازل لمواطنين في محيط ديوان السعدي داخل المخيم، ويستمر الاحتلال في اغلاق الشارع المؤدي الى مستشفى جنين الحكومي من جهة مدخل مخيم جنين بالسواتر الترابية.

وخلف العدوان الاسرائيلي المستمر على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ58، و34 شهيدًا وعشرات الإصابات والمعتقلين.

المصدر / وكالات