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الاحتلال يواصل إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح وسط تفاقم الأزمة الإنسانية

19 مارس 2025 . الساعة 10:28 بتوقيت القدس
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الاحتلال يواصل إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري لليوم الـ18 على التوالي، ومعبر رفح البري لليوم الثاني ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الذي يرزح تحت الحصار.

ويُعد معبر كرم أبو سالم ورفح الشريان الأساسي لإدخال البضائع والوقود والمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتسبب الإغلاق المتواصل في تفاقم أزمة الغذاء والدواء، ما دعا مؤسسات حكومية وأممية للتحذير من عودة التجويع إلى القطاع، إذا ما استمر قرار الإغلاق ساريًا.

شلل كامل

كما وأدى الإغلاق إلى شلل شبه كامل في حركة الإمدادات الإنسانية، في ظل استمرار العدوان والتصعيد العسكري على القطاع. 

في الوقت ذاته، يدخل إغلاق معبر رفح البري، المنفذ الوحيد لسكان غزة إلى العالم الخارجي، يومه الـثاني، وسط أوضاع إنسانية كارثية.

وبموجب القرار منع الإغلاق آلاف المرضى والجرحى من السفر لتلقي العلاج في مستشفيات الخارج.

ويحذر مسؤولون في القطاع الصحي والإغاثي من أن استمرار إغلاق المعبرين سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتزداد مخاوف السكان من تفاقم أزمة المجاعة نتيجة انعدام الأمن الغذائي.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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