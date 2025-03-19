مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلموديَّة

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تحت حراسة مشددة من جنود الاحتلال.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس، وعند أبواب المسجد الأقصى، وأعاقت دخول المواطنين.

وتصاعدت الدعوات المقدسية لتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى في العشرة الأواخر من رمضان، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة من الاحتلال والمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين