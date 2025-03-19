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نجاة الرئيس الصومالي من محاولة اغتيال ودول عربية تدين

19 مارس 2025 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
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الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من محاولة اغتيال، أمس، بعدما انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور موكبه بالقرب من القصر الرئاسي في مقديشو، دون أن يتعرض لأي إصابات، فيما أسفر الانفجار عن مقتل ثمانية أشخاص. 

ووفقاً لما أفادت به الشرطة، فإن التفجير نجم عن لغم أرضي تم زرعه على جانب الطريق، بينما سارعت حركة الشباب إلى إعلان مسؤوليتها عن العملية. 

وجاء الهجوم بينما كان الرئيس متوجهاً إلى المناطق القتالية في أقاليم شبيلى الوسطى والسفلى وهيران، بهدف متابعة سير العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الصومالي ضد عناصر الحركة المسلحة، والتي وسّعت هجماتها في الآونة الأخيرة داخل تلك الأقاليم. 

وفي تعليق على الحادث، أكد مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي، حسين شيخ علي، أن الرئيس لم يُصب بأذى، مشيراً إلى أنه لا يزال في الخطوط الأمامية لمتابعة العمليات ضد المسلحين. وفي بيان نشره عبر منصة "إكس"، قال: "الصومال لن يُرهب بالدعاية الكاذبة أو بالمحاولات البائسة لنشر الفوضى".

وفي السياق أدانت كل من قطر والإمارات والأردن بشدة، محاولة اغتيال الرئيس الصومالي.

المصدر / وكالات
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