"مجازر دامية وقصفٌ مٌتواصل".. الاحتلال يستأنف حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الثَّاني تواليًا

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الثاني على التوالي، خرقه الفاضح لاتِّفاق وقف إطلاق النّار، وشنّ غارات جوية متواصلة على كافة مناطق قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنّساء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في آخر تصريحٍ لها، إن 429 شهداء و612 إصابة وصلوا لمستشفيات قطاع غزة، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر أمس الثلاثاء.

وذكرت مصادر طبية، أنّ 14 شهيدًا وصلوا لمستشفيات القطاع إثر غارات الاحتلال على مناطق متفرقة في غزة خلال الليلة الماضية.

وارتكب الاحتلال فجر اليوم الأربعاء مجزرة بحق عائلة الحطاب في حي الصبرة جنوب مدينة غزة؛ عقب قصف منزل العائلة المكون من أربعة طوابق كان يتواجد بداخله أكثر من 30 شخصًا.

وأوضحت مصادر طبية، أنه تم نقل 4 شهداء وعدد من الجرحى من منزل عائلة الحطاب إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، فيما لا يزال البعض تحت الأنقاض.

وقالت المصادر إن 10 شهداء ارتقوا جرّاء استهداف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة المواصي جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

واستشهدت امرأة حامل من عائلة الحمادي وطفل وأصيب 3 مواطنين آخرين جرّاء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين شمال خانيونس، فيما استشهد 4 مواطنين آخرين جرّاء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين مقابل نادي الوكالة غرب مدينة خانيونس.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي نيرانه باتجاه منازل المواطنين غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، واستهدف منازل المواطنين في منطقتي البريج ودير البلح.

كما قصفت طائرات الاحتلال خلال ساعات السحور خيمة قرب منتزه المحطة بحي التفاح شرق مدينة غزة، فيما شنّت سلسلة غارات على مناطق شمالي القطاع.

وفجر أمس الثلاثاء، استأنف الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، واستهدف المدنيين وقت السحور.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويضاف هذا العدوان الجديد إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القطاع، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويُعمّق الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة تحت وطأة الحصار والعدوان المستمران.

المصدر / فلسطين أون لاين