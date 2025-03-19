"أطباء بلا حدود" لـ"فلسطين أون لاين": الواقع الصحي ازداد سوءًا باستئناف الحرب على غزة

غزة/ نبيل سنونو

حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن الواقع الصحي المنهار في قطاع غزة ازداد سوءًا باستئناف الحرب، وسط مصاعب في تقديم الخدمة الطبية، مطالبة بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار وفتح المعابر.

يأتي تحذير "أطباء بلا حدود" بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مخلفًا في الساعات الأولى من العدوان مئات الشهداء والجرحى، معظمهم نساء وأطفال، وفق معطيات صحية رسمية.

وقال مدير الأنشطة الطبية في "أطباء بلا حدود" د. أحمد أبو وردة لـ "فلسطين أون لاين": الواقع الصحي ازداد سوءا بسبب الكم الهائل من الشهداء والإصابات ونقص الإمكانات المستلزمات الطبية.

وأضاف أنه لا يمكن لأي مستشفى أو مركز صحي التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى وطبيعة هذه الإصابات.

وجاء استئناف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في ظل أوضاع إنسانية توصف دوليا بأنها كارثية، مع إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع لليوم الـ18 تواليا، ومنعه إدخال المساعدات التي يعتمد عليها الغزيون كليا.

وقال أبو وردة: إن إغلاق المعابر يؤدي لإعاقة دخول المستلزمات الطبية والمساعدات الانسانية مما يؤثر على تقديم الخدمة الصحية في ظل وجود آلاف المرضى الذين ينتظرون تحويلات طبية للعلاج بالخارج من مرضى القلب والأورام والأطفال وإصابات الحرب وغيرها.

وعن مدى قدرة منظمة أطباء بلا حدود على أداء مهامها في قطاع غزة حاليا، أجاب: هناك صعوبة في تقديم الخدمة الطبية بسبب خطورة الوضع الحالي، حيث من الصعب على الموظفين والمرضى الوصول الي المرافق الطبية بالإضافة لصعوبة تنقل الطواقم الطبية بين شمال وجنوب القطاع بسبب الوضع الخطير.

لكنه تابع: نبذل قصارى جهدنا لتقديم الخدمة الطبية اللازمة.

وتتركز مهام "أطباء بلا حدود" حاليا على استقبال حالات الإصابات، التي وصفها أبو وردة بأنها "صعبة للغاية من حروق وكسور وبتر وإصابات مركبة"، بالإضافة إلى العمل بمستشفيات الأطفال والولادة وعيادات الرعاية الأولية.

تحديات واحتياجات

ووصف المسؤول في "أطباء بلا حدود" التحديات أمام العمل الصحي في غزة بأنها "كبيرة جدا" بدءا من قلة عدد المستشفيات العاملة وصولاً إلى نقص الكوادر والمستلزمات الطبية والأدوات الجراحية وصعوبة وصول المرضى والجرحى لتلقي العلاج والخدمات الطبية.

وأشار إلى أن منظمته طالبت مرارا وتكرارا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار وفتح المعابر لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية.

وفي مطلع الشهر الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى التي استمرت 42 يوما، وتتنصل سلطات الاحتلال من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء العدوان.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، أغلقت قوات الاحتلال مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، قبل أن تستأنف حرب الإبادة الجماعية.

وفي الفترة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني الماضي خلّفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة أكثر من 160 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين