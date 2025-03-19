شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في نابلس

استشهد شاب فجر اليوم الأربعاء، وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مخيمات العين وبلاطة وعسكر في محافظة نابلس.

وتسللت قوات خاصة من جيش الاحتلال إلى مخيم العين غرب نابلس، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه مركبة داخل المخيم، ما أدى إلى استشهاد الشاب عدي عادل القاطوني، الذي كان متواجدا في محيط المركبة المستهدفة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال داخل مخيم العين، وأسفرت عن إصابة ثلاثة مواطنين، أحدهم بالرصاص الحي في البطن واليد وجرى اعتقاله، إلى جانب إصابة آخر نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، وثالث جراء سقوطه من مكان مرتفع.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل ونشرت قناصتها فوق أسطحها، قبل أن تشرع بعمليات تفتيش واعتقال، طالت عددا من المواطنين، بينهم جراح عرفات، وأحمد سليم محمود جبريل.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيمات بلاطة وعسكر القديم والجديد شرق نابلس، وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفيشها والعبث بمحتوياتها، إضافة إلى اعتقال كلا من صلاح الجرمي من مخيم بلاطة، وأحمد دعدس عرايش من مخيم عسكر الجديد.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من منطقة المساكن الشعبية شرقا، وهما: منتصر العرايشي، وابراهيم سامر محمد النقيب.

المصدر / وكالات