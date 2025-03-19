حماس تثمَّن المواقف الدّوليّة المُندّدة للعدوان "الإسرائيلي" على غزَّة

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، المواقف العربية والإسلامية والدولية المندّدة والرافضة لاستئناف المجرم نتنياهو وحكومته المتطرّفة عدوانها المتوحّش، بعد انقلابها على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ودعت حماس في تصريح صحفي، أمس الثلاثاء، الدول الصديقة والداعمة لعدالة القضية الفلسطينية إلى ممارسة الضغوط على الإدارة الأمريكية لوقف هذا العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزّل.

وطالبت الأمم المتحدة، بمختلف مؤسساتها السياسية والقانونية والإنسانية، بالتحرّك العاجل والوقوف بحزم أمام انتهاكات الاحتلال الصهيوني للقانون الدولي، وخرقه للمواثيق والأعراف الدولية، وتهديده لأمن المنطقة واستقرارها عبر ارتكابه جرائم إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وفجر الثلاثاء، استأنف الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، واستهدف المدنيين وقت السحور.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 174 طفلًا و89 سيدة و32 من كبار السن، جراء غارات الاحتلال التي شنها على قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن مستشفيات قطاع غزة، وصل إليها 424 شهيدًا حتى اللحظة و562 إصابة، منذ ساعات الفجر، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وجارٍ العمل على انتشالهم.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويضاف هذا العدوان الجديد إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القطاع، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويُعمّق الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة تحت وطأة الحصار والعدوان المستمران.

واستأنف الاحتلال حرب الإبادة في ظل وضع إنساني ومعيشي بالغ الصعوبة، وانعدام توافر للوقود في جميع محافظات قطاع غزة، بسبب غلقها للمعابر.

وكثفت القوات "الإسرائيلية" عمليات القصف الجوي والمدفعي واستهدفت مناطق سكنية ومباني مدنية بقطاع غزة، ما أدى إلى خسائر بشرية فادحة، كما استهدفت مراكز إيواء تضم نازحين في مختلف مناطق القطاع.



المصدر / فلسطين أون لاين