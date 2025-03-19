القوَّات المُسلَّحة اليمنية تستهدف حاملة طائرات أمريكية للمرَّة الرَّابعة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان" بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة شمال البحر الأحمر.

وقالت القوات اليمنية في بيان: "رصدنا تحركات عسكرية معادية في البحر الأحمر استعدادًا لشن هجوم جوي واسع على بلدنا، ونفذنا عملية عسكرية مشتركة".

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت العملية بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة التي استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" وعددًا من القطع الحربية.

وأضافت، أن الاستهداف لحاملة الطائرات الأميركية هو الرابع خلال 72 ساعة.

وأكدت أن العدوان الأميركي لن يثني اليمن عن تأدية واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

كما جددت تأكيدها على تصعيد العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني ما لم يتوقف العدوان الوحشي على غزة ويرفع الحصار عنها.

وأمس الثلاثاء، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، استهداف قاعدةَ نيفاتيمَ الجويةِ بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين٢ وحققتْ هذه العمليةُ هدفَها بنجاحٍ.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمينة، يحيى سريع، في بيان صحافي، إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ستوسعُ من دائرةِ الأهدافِ في فلسطينَ المحتلةِ خلالَ الساعاتِ والأيامِ المقبلةِ مالم يتوقفِ العدوانُ على غزة.

كما وشدد على أنَّ اليمنَ قيادةً وشعباً وجيشاً لن يقفَ مكتوفَ الأيدي وهو يرى كلَّ هذه المجازرِ بحقِ إخوانِنا في غزةَ وإنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تعالى ستُسخرُ كافةَ قدراتِها وإمكانياتِها دفاعاً ونصرةً للمظلومينَ في فلسطينَ حتى تتوقفَ هذه الجرائمُ بحقِّ إخوانِنا في غزة. كما أكد سريع، مواصلة التصدي للعدوِّ الأمريكيِّ المجرمِ وكذلكَ في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ وإدخالِ المساعداتِ إلى قطاعِ غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين