ساشا تروبنوف: انهيار وقف إطلاق النار أعادني إلى أصعب الأيام

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الأسير الإسرائيلي ساشا تروبنوف الذي تحرر في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، إن انهيار وقف إطلاق النار أعادني إلى أصعب الأيام، إلى اللحظة التي سمعت فيها الجملة، حكومتك لا تهتم بك، حينها أدركت أنني مقبل على فترة أشد قسوة مما سبق.

وتساءل تروبنوف، خلال مظاهرة لعائلات الأسرى الإسرائيليين رفضًا لاستئناف الحرب بغزة، قائلًا: "ماذا حدث للمرحلة الثانية؟ لماذا نحن مستعدون لتركهم هناك في الأنفاق لفترة غير معروفة؟ كم من الوقت نتوقع أن يظلوا على قيد الحياة؟ إلى متى يمكنهم تحمل هذا الجحيم مرارًا وتكرارًا دون أن ينكسروا؟".

قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، "إنهم دفعوا أثمانًا باهظة، والحرب ستزهق أرواح المزيد من المحتجزين، ولهذا نطالب فورًا بإتمام التفاوض على إعادة جميع المحتجزين الباقين".

وأضافت أن "مقتل 41 من محتجزينا جاء نتيجة مباشرة للتدخل العسكري في غزة، وحماس لا تموت من جراء عملياتنا العسكرية بل أحباؤنا هم من يموتون"، وفقًا لوكالات.

ودعت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، إلى "وقف الحرب فورًا والتفاوض لإعادة المحتجزين جميعًا، مشيرين إلى أن 59 محتجزًا ما زالوا يمكننا إنقاذهم وعلينا فعل كل شيء لإعادتهم ولا سبيل لذلك إلا بصفقة".

وأكدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أن "حكومتنا أقدمت على خطوة مروعة بإنهاء مفاوضات تبادل المحتجزين والعودة للقتال".